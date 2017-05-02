После реконструкции с аллеи Смелых в Калининграде уберут трамвай

При реконструкции аллеи Смелых в Калининграде подрядчик должен будет демонтировать трамвайные рельсы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru замглавы горадминистрации Артур Крупин, на аллее Смелых трамвайные рельсы не предусмотрены Генпланом. Их собираются проложить в сторону улицы Дзержинского. Чиновник подчеркнул, что это очень отдалённые перспективы.

Во время реконструкции моста на аллее Смелых не было предусмотрено его расширение. Поэтому пустить трамваи через путепровод дальше в Московский район нельзя. Планируется направить трамваи в сторону Восточной эстакады, когда её построят до улицы Дзержинского, — рассказал Крупин.

Согласно документам, подрядчику необходимо подготовить техзадание для реконструкции аллеи Смелых от улицы Дзержинского до Большой Окружной. Ремонт дороги проведут в несколько этапов. Проезжую часть расширят до четырёх полос.

Реконструкция аллеи Смелых входит в адресную инвестпрограмму Калининграда на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.