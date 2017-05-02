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16:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Минприроды представило правительству проект «Оздоровление Волги»

Минприроды внесло в правительство РФ приоритетный проект «Оздоровление Волги», его бюджет потребует выделения порядка 200 млрд рублей до 2025 года. Предполагается, что половину суммы составят частные инвестиции.

В рамках проекта планируется создать фонд, который займется сохранением и восстановлением водных объектов, также он будет оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод.

В результате реализации проекта предполагается не только очистить воду, но и привести в соответствующее их статусу состояние водоохранные зоны и зоны санаторной охраны. Кроме того, должны быть организованы сбор и очистка загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов. Главная задача — реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты, сообщили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансировании этих мероприятий. Поручение сделано по итогам отчета в Госдуме о деятельности правительства за 2016 год. Медведев также сообщил о том, что до июня в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на оздоровление реки. «В течение полутора-двух месяцев правительство РФ представит в Госдуму законопроект об оздоровлении притоков Волги», — сказал он.

Комментарии
1
STRANGER
Пучеглазик всё ещё пучится
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