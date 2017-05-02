Минприроды представило правительству проект «Оздоровление Волги»

В рамках проекта планируется создать фонд, который займется сохранением и восстановлением водных объектов, также он будет оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод.

В результате реализации проекта предполагается не только очистить воду, но и привести в соответствующее их статусу состояние водоохранные зоны и зоны санаторной охраны. Кроме того, должны быть организованы сбор и очистка загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов. Главная задача — реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты, сообщили в министерстве.