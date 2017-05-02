В Краснодаре для репетиций и проведения парада Победы перекроют улицы

Для тренировок парада временно ограничат движение транспорта с 20:00 4 мая до 14:00 5 мая по улице Красной от улицы Мира до улицы имени Ленина. С 5:00 до 8:00 3 и 5 мая ограничения будут действовать по улице Красной, от улицы Калинина до Длинной, по улице Буденного, от улицы Рашпилевской до улицы Коммунаров, по улице Красноармейской от улицы Длинной до улицы Кузнечной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для проведения парада на театральной площади с 7:00 9 мая до 08:00 10 мая ограничат движение транспорта по улице имени Буденного от улицы Красной до улицы Красноармейской вдоль здания администрации Краснодара и на других улицах. Подробный список с адресами стоянок и временем ограничения движения опубликован на сайте городской администрации. Кроме того, во время репетиций и проведения парада улицы освободят от транспорта. Их список также опубликован на сайте администрации.