В Волгограде в начале мая зазвучат песни Лидии Руслановой

По традиции участниками конкурса станут фольклорные и инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, мастера прикладного искусства. Участниками фестиваля станут как дети до 11 лет, так и их взрослые товарищи до 30 лет.

Цель фестиваля, ставшего традиционным событием для нашего региона — выявление самобытных исполнителей, совершенствование их мастерства, а также широкая популяризация народной песни, традиционного песенного фольклора и инструментальной музыки.

Оценивать выступления будут ведущие специалисты в области народного сольного и хорового, инструментального исполнительства.

Открытие фестиваля состоится 5 мая на концертной площадке МБУ «Отдых-центр» (ул. Советская, д. 27). Здесь же пройдут конкурсные прослушивания в номинации «Фольклорные ансамбли».

6 мая фестиваль переместится в концертный зал ДМШ № 1 г. Волгограда (ул. Пушкина, 13). Здесь пройдут конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты-инструменталисты», «Инструментальные ансамбли». А на концертной площадке МБУ «Отдых-центр» будут творчески состязаться солисты-вокалисты.

7 мая на открытой концертной площадке МБУ «Отдых-центр» состоятся церемония награждения, закрытие и гала-концерт лауреатов.