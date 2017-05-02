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17:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в начале мая зазвучат песни Лидии Руслановой

5—7 мая в Волгограде пройдет 16-й Всероссийский конкурс-фестиваль народного искусства имени заслуженной артистки РСФР Лидии Руслановой.

По традиции участниками конкурса станут фольклорные и инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, мастера прикладного искусства. Участниками фестиваля станут как дети до 11 лет, так и их взрослые товарищи до 30 лет.

Цель фестиваля, ставшего традиционным событием для нашего региона — выявление самобытных исполнителей, совершенствование их мастерства, а также широкая популяризация народной песни, традиционного песенного фольклора и инструментальной музыки.

Оценивать выступления будут ведущие специалисты в области народного сольного и хорового, инструментального исполнительства.

Открытие фестиваля состоится 5 мая на концертной площадке МБУ «Отдых-центр» (ул. Советская, д. 27). Здесь же пройдут конкурсные прослушивания в номинации «Фольклорные ансамбли».

6 мая фестиваль переместится в концертный зал ДМШ № 1 г. Волгограда (ул. Пушкина, 13). Здесь пройдут конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты-инструменталисты», «Инструментальные ансамбли». А на концертной площадке МБУ «Отдых-центр» будут творчески состязаться солисты-вокалисты.

7 мая на открытой концертной площадке МБУ «Отдых-центр» состоятся церемония награждения, закрытие и гала-концерт лауреатов.

Учредитель конкурса-фестиваля — Волгоградская консерватория (институт) им. П. Серебрякова при поддержке комитета культуры администрации Волгограда.

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