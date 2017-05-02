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17:03 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на несколько часов ограничат движение по улице Бурденко

Связано это с работами, которые будет проводить горэлектросеть.

В среду, 3 мая, с 10:00 до 13:00 будет проходить работы по ремонту и перетяжке провода. Заниматься ими будут сотрудники «Воронежской горэлектросети». По этой причине ограничат движение на участке улицы Бурденко.

«Речь идет об участке от улице Рылеева до дома № 52 по улице Калинина», — отметили в мэрии Воронежа.

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