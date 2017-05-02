В смене цвета реки Сочи обвинили слесаря
В Сочи нашли, кто сбросил краску в одноименную реку.
В Сочи нашли, кто сбросил краску в одноименную реку.
Виновным оказался
«Я прошу прощения у всех жителей города за этот вопиющий случай. Не снимаю, конечно, не снимаю с себя ответственности. Человек, который это сделал, сделал это по своему недоумению, по глупости. Он, конечно, будет очень наказан», — цитирует генерального директора «Сочихолода» Галину Лаврентьеву
Руководителя предприятия и слесаря пригласили на беседу к главе города Анатолию Пахомову.
«Как привыкли сбрасывать свои стоки у реки, так и продолжают это делать. Мы подняли вопрос — люди, что вы творите, вы уничтожаете сами себя! Вы посмотрите, вы оглянитесь», — сказал мэр.
Пробы воды с места ЧП исследовали в лабораториях Росприроднадзора и водоканала. Опасных веществ не выявлено.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи одноименная река за два дня дважды поменяла цвет. Вода в реке 26 апреля была синей, а 27 апреля стала