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17:07 (мск), источник: ЮГА.ру

В смене цвета реки Сочи обвинили слесаря

В Сочи нашли, кто сбросил краску в одноименную реку.

Виновным оказался слесарь-ремонтник ОАО «Сочихолод».

«Я прошу прощения у всех жителей города за этот вопиющий случай. Не снимаю, конечно, не снимаю с себя ответственности. Человек, который это сделал, сделал это по своему недоумению, по глупости. Он, конечно, будет очень наказан», — цитирует генерального директора «Сочихолода» Галину Лаврентьеву пресс-служба городской мэрии.

Руководителя предприятия и слесаря пригласили на беседу к главе города Анатолию Пахомову.

«Как привыкли сбрасывать свои стоки у реки, так и продолжают это делать. Мы подняли вопрос — люди, что вы творите, вы уничтожаете сами себя! Вы посмотрите, вы оглянитесь», — сказал мэр.

Пробы воды с места ЧП исследовали в лабораториях Росприроднадзора и водоканала. Опасных веществ не выявлено.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи одноименная река за два дня дважды поменяла цвет. Вода в реке 26 апреля была синей, а 27 апреля стала красно-оранжевой.

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