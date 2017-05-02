Вахта памяти у воронежских мемориалов начнется 4 мая

Городская акция «Вахта памяти» пройдет у мемориальных комплексов, воинских захоронений, братских могил в Воронеже с 10:00 до 15:00 с 4 по 9 мая, сообщила пресс-служба мэрии. Почетный караул доверят учащимся школ и ведомственных институтов.

Акция приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетный пост № 1 выставят у Вечного огня братской могилы № 6 у музея-диорамы, на Площади Победы, Чижовском плацдарме, Памятнике Славы. Нести караул будут школьники, воспитанники патриотических клубов, курсанты институтов ФСИН, МЧС, МВД, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Городскую акцию «Вахта памяти» возродили в 2015 году к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне после решения координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при администрации Воронежа.