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16:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Вахта памяти у воронежских мемориалов начнется 4 мая

Школьники и курсанты станут в почетный караул.

Городская акция «Вахта памяти» пройдет у мемориальных комплексов, воинских захоронений, братских могил в Воронеже с 10:00 до 15:00 с 4 по 9 мая, сообщила пресс-служба мэрии. Почетный караул доверят учащимся школ и ведомственных институтов.

Акция приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетный пост № 1 выставят у Вечного огня братской могилы № 6 у музея-диорамы, на Площади Победы, Чижовском плацдарме, Памятнике Славы. Нести караул будут школьники, воспитанники патриотических клубов, курсанты институтов ФСИН, МЧС, МВД, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Городскую акцию «Вахта памяти» возродили в 2015 году к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне после решения координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при администрации Воронежа.

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