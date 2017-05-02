Нехватка лекарств едва не стоила карагандинке жизни

Сая Осипова рассказала, что в начале весны её свекрови удалили молочные железы. После этого медики назначили женщине курс радио- и химиотерапии.

«Химиотерапия должна проводиться с периодичностью раз в три недели. Первую процедуру, как и положено, провели спустя три недели после операции. Вторая процедура состоялась немного позже, а третья и вовсе сорвалась — нам сказали, что в больнице закончилось лекарство. Нас направили в частную клинику “Гиппократ”, сотрудники которой заказали две ампулы нужного препарата из Израиля, что обошлось нам в 52 000 тенге», — рассказала Сая Осипова.

Пока родственники пытались выяснить причины отсутствия лекарств в медучреждении и заказывали препарат из другой страны, прошло немало времени.

«Интервал между процедурами химиотерапии не должен превышать полутора месяцев. Когда мы привели свекровь на химиотерапию со своим препаратом, медики заявили, что если бы мы пришли позже на несколько дней, то всё было бы потеряно. Они бы просто отказались проводить химиотерапию, так как процедура потеряла бы смысл», — дополнила Сая Осипова.

В управлении здравоохранения Карагандинской области пояснили, что 7 апреля 2017 года от ТОО «СК-Фармация» было получено письмо, в котором говорилось, что данное лекарство не закуплено по причине отсутствия предложения от потенциальных поставщиков.

В ведомстве сообщают, что в областном онкологическом диспансере по состоянию на 1 января 2017 года имелся переходящий остаток препарата с прошлого года. Пациентам было начато лечение с включением в схему этого препарата.

Также там убеждают, что во всех онкологических диспансерах с каждым пациентом проводится беседа о том, что изменение схемы в середине лечения может повлиять на его эффективность. Пациентам предлагают два пути решения ситуации. Первый вариант — изменение схемы химиотерапии с включением препаратов, имеющихся в наличии в онкологическом диспансере. Второй вариант — при настоянии пациентов на сохранение проведения химиотерапии по прежней схеме лечение проводится за счёт препаратов, приобретённых самими пациентами.

Однако Сая Осипова не подтвердила того, что с её свекровью проводилась подобная беседа. По словам девушки, ей просто отказали в выдаче препарата. Карагандинка не исключает, что препараты для проведения дальнейшей химиотерапии им придётся приобретать за свой счёт.