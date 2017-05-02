МОН продлил учебный год в Павлодарской области

«На подвоз, проживание, питание выделено 6,9 миллиона тенге. Обычно разыгрывались госзакупки, потом автобусы везли этих выпускников. 11 июня пройдёт выпускной вечер, а второй этап ЕНТ пройдёт с 20 июня по 1 июля. Получается, вроде бы учащиеся окончили школу, ушли, а мы, система образования, денежные средства тратим на подвоз, проживание и питание уже не наших детей. Мы написали письмо в Министерство образования, пришёл приказ о том, что учебный год они продлили до 1 июля», — рассказала руководитель управления образования Павлодарской области Бахыт Бексеитова.

По информации управления образования, в 2017 году окончат школу 3738 школьников, 2676, или 71,5% из них, изъявили желание сдавать ЕНТ. На знак «Алтын белгі» претендуют 150 выпускников, на аттестат с отличием — 136. Итоговая аттестация учащихся 11 класса пройдёт в форме выпускных экзаменов в школе по пяти предметам.

На время экзаменов планируется подвоз 1529 выпускников к месту проживания и проведения ЕНТ, будет задействовано 28 школьных автобусов, арендовано 14 единиц автотранспортных средств.