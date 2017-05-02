Ученые назвали специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Влияние пряностей, или как их называют в быту — специй, на человеческий организм издавна интересовало ученых. К примеру, популярные в экваториальных странах жгучие перцы употребляются местным населением для профилактики желудочно-кишечных расстройств.

В этот раз внимание ученых привлекла корица — высушенная кора коричника цейлонского, которую хозяйки активно используют для выпечки сдобы.

Выяснилось, что корица способна разогнать метаболизм, то есть улучшить обмен веществ. Это значит, что пряность необходимо включать в диетическое меню тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, пишет allnews.com.ua.

Также антиоксиданты, которыми богата корица, способствуют позитивному изменению клеток, работая на омоложение нервных волокон.

Ученые советуют ежедневно употреблять один грамм корицы.