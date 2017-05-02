Голубоглазого седого орангутана-альбиноса вызволили из плена на Борнео

У самки калимантанского орангутана белая кожа, седая шерсть и голубые глаза, а также она очень чувствительна к свету. Daily Mail со ссылкой на местные СМИ указывает, что только одна из 10 тысяч обезьян этого вида является альбиносом.

Обезьяну, просидевшую в клетке два дня, вызволили активисты Фонда спасения орангутанов Борнео (The Borneo Orangutan Survival Foundation). По словам экологов, животное является первым альбиносом, которого удалось освободить.

Спасшие животное сотрудники Фонда наблюдают за его здоровьем. По их словам, обезьяну скоро могут отпустить в естественную среду обитания.

В сентябре 2016 года на заседании Всемирного конгресса по охране природы был обнародован доклад, в котором калимантанский орангутан (Pongo pygmaeus) и суматранский орангутан (Pongo abelii) были отнесены к животным, находящимся под критической угрозой исчезновения — наивысшей охранной категорией Международного союза охраны природы. Чтобы животное получило такой статус, численность должна сократиться на 80 или более процентов за несколько поколений.

Острова Борнео и Суматра — единственные места в мире, где обитают эти человекообразные обезьяны. По оценкам специалистов на март 2016 года, там живет около 60 тысяч орангутанов.