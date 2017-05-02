Волгоградские фотографы расскажут о подготовке города к ЧМ-2018

Как рассказали VOLGOGRADRU в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, фотоработы первого участника выставки — Андрея Жевака — можно будет увидеть уже в начале мая на территории ТРЦ «Акварель».

Кроме этого, любой желающий житель города сможет принять участие в выставке, сделав фото в заявленной тематике и прислав ее в адрес организаторов. Подробную информацию можно получить по телефону: 73−13−38.