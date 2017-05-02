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16:55 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградские фотографы расскажут о подготовке города к ЧМ-2018

Через искусство фотографии городская молодежь расскажет жителям о подготовке к главному спортивному событию 2018 года.

Как рассказали VOLGOGRADRU в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, фотоработы первого участника выставки — Андрея Жевака — можно будет увидеть уже в начале мая на территории ТРЦ «Акварель».

Кроме этого, любой желающий житель города сможет принять участие в выставке, сделав фото в заявленной тематике и прислав ее в адрес организаторов. Подробную информацию можно получить по телефону: 73−13−38.

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