Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Проигравшего Кличко высмеяли после нокдауна
Министр обороны ФРГ отменила визит в США
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
17:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти и в Кинельском районе на аэродроме «Бобровка» пройдут авиа-шоу

В Самарской области 9 мая выступит пилотажная группа «Русь» Вяземского учебного авиационного центра.

Авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, пройдут в двух муниципальных образованиях Самарской области: в Тольятти и в Кинельском районе, сообщает региональное правительство.

В Тольятти авиационные выступления пройдут 9 мая в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова на Южном шоссе. Здесь будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов города.

Праздник начнётся в 12:00. Ближе к 14.00 пройдут показательные выступления пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрируют более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60°, боевые развороты с перестроением в «Стрелу», «Ракету», петли Нестерова на дистанции 400−500 м между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа, проход солиста с бочками, перевернутый полет, выполнение «сердца» с пробиванием фигуры «стрелой» одиночки и многое другое.

Всех участников мероприятия ждут конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов, каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и отведать настоящую солдатскую кашу.

Как сообщалось ранее, в Кинельском районе авиационно-спортивный праздник областной аэроклуб ДОСААФ России проведёт на аэродроме «Бобровка». Начало в 14:00. В программе праздника выставка оружия и военной техники времен Великой отечественной войны, наземный показ авиационной техники, тепловой аэростат, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

В воздушной части программы выступит пилотажная группа «РУСЬ» на пяти реактивных самолетах Л-39, в воздух поднимется исторический экземпляр самолета По-2 (У-2); будет показан групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитация воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.

Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый участник шоу «Дом-2» родом из Рязани
В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Франсуа Фийон объявил об уходе из политики
У Китая появились претензии к российскому мёду
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь