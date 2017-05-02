В Тольятти и в Кинельском районе на аэродроме «Бобровка» пройдут авиа-шоу

Авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, пройдут в двух муниципальных образованиях Самарской области: в Тольятти и в Кинельском районе, сообщает региональное правительство.

В Тольятти авиационные выступления пройдут 9 мая в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова на Южном шоссе. Здесь будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов города.

Праздник начнётся в 12:00. Ближе к 14.00 пройдут показательные выступления пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрируют более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60°, боевые развороты с перестроением в «Стрелу», «Ракету», петли Нестерова на дистанции 400−500 м между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа, проход солиста с бочками, перевернутый полет, выполнение «сердца» с пробиванием фигуры «стрелой» одиночки и многое другое.

Всех участников мероприятия ждут конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов, каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и отведать настоящую солдатскую кашу.

Как сообщалось ранее, в Кинельском районе авиационно-спортивный праздник областной аэроклуб ДОСААФ России проведёт на аэродроме «Бобровка». Начало в 14:00. В программе праздника выставка оружия и военной техники времен Великой отечественной войны, наземный показ авиационной техники, тепловой аэростат, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

В воздушной части программы выступит пилотажная группа «РУСЬ» на пяти реактивных самолетах Л-39, в воздух поднимется исторический экземпляр самолета По-2 (У-2); будет показан групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитация воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.