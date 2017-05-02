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17:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

3 мая в Казани изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Также будет ограничено движение автотранспорта на некоторых улицах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). В связи с репетицией парада Победы 3 мая в Казани изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Кроме того, будет ограничено движение на ряде городских улиц.

С 18.00 автобусные маршруты №№ 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 98 будут следовать по улицам Право-Булачная — Чернышевского — Московская — Ташаяк — Саид-Галиева — Кировская дамба. В схемах данных маршрутов исключаются остановочные пункты ул. Чернышевского, Дворец Спорта, Энергетический университет, ТРК «Тандем». В этот же период троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт.

Для транспортных средств ограничение будет действовать с 18.00 до полуночи на следующих участках:

на площади Тысячелетия, в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;
на Кремлевской набережной;
по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима);
по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);
по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);
по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского).

Напомним, схема движения пассажирского транспорта будет изменена также 5, 7, 8 и 9 мая. В эти же числа будет ограничено движение транспорта.

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