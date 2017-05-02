В Краснодаре в самострой на Прокофьева начали возвращаться жители

Заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, курирующий ход восстановительных работ, рассказал, что жители начали возвращаться в дом в минувшие выходные. Заселились жители 15 квартир, процесс продолжается.

«Во время праздничных дней была полностью сделана кровля на Литере “Б”, на Литере “А” кровельные работы пока продолжаются: делается изоляция и укладка стяжки. Завершение будет во многом зависеть от погодных условий», — цитирует Зименко пресс-служба администрации Краснодара.

Жители шестого этажа смогут вернуться в квартиры после выполнения в помещениях необходимых ремонтно-восстановительных, а затем и отделочных работ. На это время им продлят оплату проживания в съемном жилье.

На объекте работают 25 человек, они делают ремонт в 25 квартирах и в местах общего пользования на шестом этаже здания. Параллельно приводят в порядок пострадавший от пожара фасад — его оштукатурили с одной стороны на двух литерах здания в районе шестого этажа, после этого утеплят, еще раз оштукатурят и покрасят. Зименко отметил, что полностью дом подготовят к эксплуатации в конце мая.

Как сообщали Юга.ру, 15 февраля пожарные больше шести часов тушили загоревшуюся мансарду узаконенного самостроя на улице Прокофьева. Погиб один человек — предполагаемый виновник происшествия.

В конце февраля мэр города Евгений Первышов сообщил, что на восстановление дома отведено около двух месяцев. Расходы по восстановлению пострадавшего здания взял на себя застройщик дома.