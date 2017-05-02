Алматинских молодоженов депортировали из Малайзии в Казахстан
Семейную пару, прилетевшую на отдых в Малайзию, не впустили в страну и депортировали обратно в Казахстан, сообщает Tengrinews.kz.
Семейную пару, прилетевшую на отдых в Малайзию, не впустили в страну и депортировали обратно в Казахстан, сообщает Tengrinews.kz.
По словам Алексея Щеглова, они с женой Ириной Лукичевой приехали в Малайзию провести медовый месяц. Но вместо пляжа молодожены отправились в накопитель для нелегальных мигрантов в аэропорту
Как рассказал Щеглов, миграционная полиция аргументировала запрет отсутствием руководства. Щеглов утверждает, что все документы у него были в порядке, в том числе и бронь отеля. Руководитель
«По словам и.о. директора Миграционной полиции аэропорта
Представитель МИД добавил, что при содействии посольства семейной паре поменяли билеты в Казахстан на ближайший рейс авиакомпании «Эйр Астана».
2 мая в 10.50 утра по местному времени Щеглов и Лукичева вылетели в Казахстан рейсом КС936. Но, по словам Щеглова, малазийская сторона преувеличивает.
«За нами в очереди люди громко возмущались тем, что очередь идет крайне медленно, это выбесило офицера, когда мы подошли, он задал вопрос, есть ли у нас деньги, я даже не успел ответить, как он отправил нас в миграционный офис. Там офицеру мы дали все документы, он спросил, есть ли деньги, я выложил ему на стол пачку денег и кредитки, видимо, ему показалось это слишком грубым, но я выполнял его требование. Он даже не смотрел наши брони и прочее. Ни о какой взятке речь не могла идти, я даже не знаю, как это
В казахстанском МИД отметили, что это не первый подобный случай в аэропорту