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17:16 (мск), источник: 365info.kz

Алматинских молодоженов депортировали из Малайзии в Казахстан

Семейную пару, прилетевшую на отдых в Малайзию, не впустили в страну и депортировали обратно в Казахстан, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

По словам Алексея Щеглова, они с женой Ириной Лукичевой приехали в Малайзию провести медовый месяц. Но вместо пляжа молодожены отправились в накопитель для нелегальных мигрантов в аэропорту Куала-Лумпура. Казахстанский консул не смог встретиться с семейной парой.

Как рассказал Щеглов, миграционная полиция аргументировала запрет отсутствием руководства. Щеглов утверждает, что все документы у него были в порядке, в том числе и бронь отеля. Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков пояснил, что Алексея Щеглова и Ирину Лукичеву депортировали из-за некорректного поведения в аэропорту Малайзии.

«По словам и.о. директора Миграционной полиции аэропорта Куала-Лумпура Азриза, наши граждане при прохождении паспортного контроля вели себя некорректно. На вопрос о наличии денег для проживания в Малайзии Щеглов, эмоционально выразив свое недовольство, выложил деньги перед сотрудником. Это действие было воспринято как попытка дачи взятки. После этого Щеглов и Лукичева были помещены в депортационную комнату для ожидания обратного рейса в Казахстан», — рассказал обстоятельства происшествия Жайнаков.

Представитель МИД добавил, что при содействии посольства семейной паре поменяли билеты в Казахстан на ближайший рейс авиакомпании «Эйр Астана».

2 мая в 10.50 утра по местному времени Щеглов и Лукичева вылетели в Казахстан рейсом КС936. Но, по словам Щеглова, малазийская сторона преувеличивает.

«За нами в очереди люди громко возмущались тем, что очередь идет крайне медленно, это выбесило офицера, когда мы подошли, он задал вопрос, есть ли у нас деньги, я даже не успел ответить, как он отправил нас в миграционный офис. Там офицеру мы дали все документы, он спросил, есть ли деньги, я выложил ему на стол пачку денег и кредитки, видимо, ему показалось это слишком грубым, но я выполнял его требование. Он даже не смотрел наши брони и прочее. Ни о какой взятке речь не могла идти, я даже не знаю, как это по-английски будет. Да и за что? Паспорта в порядке, все брони есть, деньги есть, страховки тоже, лично я в третий раз въезжал в Малайзию», — рассказал свою версию Алексей.

В казахстанском МИД отметили, что это не первый подобный случай в аэропорту Куала-Лумпура. 28 марта в этом же аэропорту по подозрению в нелегальной деятельности на территории Малайзии были задержаны две гражданки Казахстана, 29 марта еще одна гражданка РК и 2 апреля за отсутствие достаточного количества денежных средств одна казахстанка. Во всех случаях при содействии консула посольства РК им был разрешен въезд на территорию Малайзии.

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