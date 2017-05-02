Морозы могут вернуться в Казахстан во второй половине мая

«В течение месяца по-летнему жаркие дни будут сменяться возвратами холодов, которые придут в конце первой декады, во второй половине второй декады и в конце месяца. При этом следует отметить, что наиболее интенсивная волна холода с ночными заморозками будет наблюдаться во второй половине второй декады», — говорится в предварительном прогнозе погоды, распространенном во вторник.

Похолодание, по данным синоптиков, будет обусловлено вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей.

На севере, востоке и в центре страны эти массы могут вызвать мокрый снег.

«В конце второй декады мая температура воздуха будет колебаться в северной половине страны от -2°С ночью до + 15 °C днем, в южной половине — от +3°С ночью до +20°С», — сообщают синоптики.

В целом же средняя за месяц температура воздуха ожидается близкой климатическим значениям в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, выше нормы на 1 °C — на остальной территории.

Вместе с этим май ожидается дождливым.

«Частое прохождение активных циклонов вызовут кратковременные грозовые дожди с усилением ветра, в отдельных регионах даже с градом. В результате количество осадков за месяц на большей территории Казахстана ожидается около и больше нормы, лишь местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях — меньше нормы», — говорится в прогнозе.

Отдельно отмечается, что данный консультативный прогноз будет корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.