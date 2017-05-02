Морозы могут вернуться в Казахстан во второй половине мая
Неустойчивую погоду со сменой жарких дней заморозками в мае прогнозируют в РГП «Казгидромет», сообщает КазТАГ.
Неустойчивую погоду со сменой жарких дней заморозками в мае прогнозируют в РГП «Казгидромет», сообщает КазТАГ.
«В течение месяца
Похолодание, по данным синоптиков, будет обусловлено вторжением холодных воздушных масс с акватории арктических морей.
На севере, востоке и в центре страны эти массы могут вызвать мокрый снег.
«В конце второй декады мая температура воздуха будет колебаться в северной половине страны от -2°С ночью до + 15 °C днем, в южной половине — от +3°С ночью до +20°С», — сообщают синоптики.
В целом же средняя за месяц температура воздуха ожидается близкой климатическим значениям в
Вместе с этим май ожидается дождливым.
«Частое прохождение активных циклонов вызовут кратковременные грозовые дожди с усилением ветра, в отдельных регионах даже с градом. В результате количество осадков за месяц на большей территории Казахстана ожидается около и больше нормы, лишь местами в
Отдельно отмечается, что данный консультативный прогноз будет корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.