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17:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пенсионеры получили скидку 50% на проезд в электричках

Пенсионеры в дачный сезон смогут ездить поездами региональных линий эконом-класса всего за полцены. Соответствующую скидку пожилым гражданам представляет Белорусская железная дорога.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60,5 лет и женщины старше 55,5 лет при покупке проездных документов в кассах. Для этого необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения.

Скидки не распространяются на проезд в электричках региональных линий бизнес-класса и поездах городских линий.

Льготы для пенсионеров будут действовать с 1 мая по 30 сентября.

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