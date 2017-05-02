Пенсионеры получили скидку 50% на проезд в электричках
Пенсионеры в дачный сезон смогут ездить поездами региональных линий
Пенсионеры в дачный сезон смогут ездить поездами региональных линий
Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60,5 лет и женщины старше 55,5 лет при покупке проездных документов в кассах. Для этого необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения.
Скидки не распространяются на проезд в электричках региональных линий
Льготы для пенсионеров будут действовать с 1 мая по 30 сентября.