Пенсионеры получили скидку 50% на проезд в электричках

Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60,5 лет и женщины старше 55,5 лет при покупке проездных документов в кассах. Для этого необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения.

Скидки не распространяются на проезд в электричках региональных линий бизнес-класса и поездах городских линий.

Льготы для пенсионеров будут действовать с 1 мая по 30 сентября.