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17:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестчанка уснула на плече у автоинспектора во время оформления документов

1 мая, около полуночи, сотрудники батальона ГАИ УВД Брестского облисполкома обратили внимание на автомобиль Renault Sandero, который неуверенно поворачивал с улицы Советской на проспект Машерова в Бресте.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель остановилась по требованию. При первом взгляде на даму у инспекторов не осталось сомнений: пьяна. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили: 2,5 промилле. Выпила вина, рассказала водитель.

Во время оформления документов 30-летняя дама совсем расслабилась и уснула прямо на плече у инспектора ГАИ. Добираться домой ей пришлось в чужом автомобиле, не за рулем — Renault Sandero сейчас на штрафстоянке. Примечательно, что за три года водительского стажа у женщины не было ни одного нарушения ПДД.

В УГАИ УВД Брестского облисполкома отмечают участившиеся случаи резонансных ДТП с участием женщин-водителей, а также задержание водителей в нетрезвом виде. Так, 17 апреля бесправница придавила к цветочной клумбе 15-летнюю девушку-пешехода. 24 апреля девочка скончалась.

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