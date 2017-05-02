Брестчанка уснула на плече у автоинспектора во время оформления документов

Водитель остановилась по требованию. При первом взгляде на даму у инспекторов не осталось сомнений: пьяна. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили: 2,5 промилле. Выпила вина, рассказала водитель.
Во время оформления документов 30-летняя дама совсем расслабилась и уснула прямо на плече у инспектора ГАИ. Добираться домой ей пришлось в чужом автомобиле, не за рулем — Renault Sandero сейчас на штрафстоянке. Примечательно, что за три года водительского стажа у женщины не было ни одного нарушения ПДД.
В УГАИ УВД Брестского облисполкома отмечают участившиеся случаи резонансных ДТП с участием женщин-водителей, а также задержание водителей в нетрезвом виде. Так, 17 апреля бесправница придавила к цветочной клумбе 15-летнюю девушку-пешехода. 24 апреля девочка скончалась.