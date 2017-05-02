В Крыму рассказали, как отпразднуют «Хыдырлез»

Об этом сообщает управление информационной политики Мининформа РК. Праздник пройдет в субботу, 6 мая, на 25-ом километре трассы Симферополь-Бахчисарай.

Как отмечается в сообщении, праздник начнется в 10.00 с концертной программы с участием крымско-татарских художественных коллективов. В 12 часов перед участниками мероприятия выступят представители власти, после чего продолжится концерт, который продлится до 18:00.

Параллельно будет проходить спортивный турнир по крымско-татарской национальной борьбе «Куреш», народные игры, конкурсы и состязания (турнир по гиревому спорту и армреслингу), результаты которых будут подведены в 17:00. Кроме того, в зоне проведения праздника будет работать детская площадка и павильоны регионов Крыма, где пройдет выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и презентация крымско-татарской кухни.

Организаторами праздника выступили государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, министерство культуры и министерство спорта Республики Крым, администрация Бахчисарайского района и ГБУ РК «Дом дружбы народов». Мероприятие проходит под патронатом главы РК Сергея Аксенова.