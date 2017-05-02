В Крыму рассказали, как отпразднуют «Хыдырлез»
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости (Крым).
Об этом сообщает управление информационной политики Мининформа РК. Праздник пройдет в субботу, 6 мая, на 25-ом километре трассы
Как отмечается в сообщении, праздник начнется в 10.00 с концертной программы с участием
Параллельно будет проходить спортивный турнир по
Организаторами праздника выступили государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, министерство культуры и министерство спорта Республики Крым, администрация Бахчисарайского района и ГБУ РК «Дом дружбы народов». Мероприятие проходит под патронатом главы РК Сергея Аксенова.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в прошлом году