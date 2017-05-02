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17:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Выставка-ярмарка «Единая вера — единая Русь» откроется в Нижнем Новгороде 3 мая

Нижегородцы смогут приобрести изделия монастырских мастеров.

Выставка-ярмарка «Единая вера — единая Русь» откроется в Нижнем Новгороде 3 мая.

По информации Нижегородской епархии, мероприятие, которое будет проходить в парке культуры и отдыха имени 1 мая, организовано сестричеством в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы (город Минск, Республика Беларусь).

На выставке с 3 по 13 мая нижегородцы смогут приобрести изделия монастырских мастеров.

Ежедневно с 10:00 до 19:00 на территории выставки-ярмарки для детей будут проходить представления кукольного театра «Батлейка», экскурсии по экспозиции «Скрипторий» (реконструкция старинной рукописной мастерской), мастер-классы по народным ремеслам.

Кроме того, в рамках работы ярмарки предполагается ряд встреч-бесед с монахиней Марией (Литвиновой) — врачом-терапевтом и невропатологом, кандидатом медицинских наук, мастером спорта по художественной гимнастике, а также с Инной Колосовской — психологом отделения реабилитации наркологических больных республиканского научно-практического центра психического здоровья города Минска, директором республиканского общественного объединения психологической помощи «Пробуждение».

Открытие выставки 3 мая в 10:00.

Ранее сообщалось, что отреставрированная в Нижегородской митрополии уникальная икона передана в Серафимовский храм белорусского города Жлобина.

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