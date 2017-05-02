Выставка-ярмарка «Единая вера — единая Русь» откроется в Нижнем Новгороде 3 мая
Нижегородцы смогут приобрести изделия монастырских мастеров.
Нижегородцы смогут приобрести изделия монастырских мастеров.
По информации Нижегородской епархии, мероприятие, которое будет проходить в парке культуры и отдыха имени 1 мая, организовано сестричеством в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы (город Минск, Республика Беларусь).
На выставке с 3 по 13 мая нижегородцы смогут приобрести изделия монастырских мастеров.
Ежедневно с 10:00 до 19:00 на территории
Кроме того, в рамках работы ярмарки предполагается ряд
Открытие выставки 3 мая в 10:00.
Ранее сообщалось, что отреставрированная в Нижегородской митрополии уникальная икона передана в Серафимовский храм белорусского города Жлобина.