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17:38 (мск), источник: ЮГА.ру

В парке 30-летия Победы Каневской установят пять единиц боевой техники

В Каневском районе ко Дню Победы в парке культуры и отдыха установят боевую технику.

Пять единиц боевой техники будут установлены в парке 30-летия Победы по инициативе главы и депутатов Каневского сельского поселения. Каждая из этих машин участвовала в боевых действиях.

«В соответствии с приказом заместителя министра обороны РФ от 15 декабря 2016 года № 1051 после проведения демилитаризации для установки в качестве памятников в собственность Каневского сельского поселения переданы боевая разведывательная машина БРМ-1К, танк Т-62, бронетранспортер БТР-70, боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 и машина пехоты БПМ-1П», — сообщает пресс-служба администрации Каневского района.

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