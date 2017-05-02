В парке 30-летия Победы Каневской установят пять единиц боевой техники

Пять единиц боевой техники будут установлены в парке 30-летия Победы по инициативе главы и депутатов Каневского сельского поселения. Каждая из этих машин участвовала в боевых действиях.

«В соответствии с приказом заместителя министра обороны РФ от 15 декабря 2016 года № 1051 после проведения демилитаризации для установки в качестве памятников в собственность Каневского сельского поселения переданы боевая разведывательная машина БРМ-1К, танк Т-62, бронетранспортер БТР-70, боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 и машина пехоты БПМ-1П», — сообщает пресс-служба администрации Каневского района.