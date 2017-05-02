Открытие первой очереди нового здания аэропорта «Храброво» откладывается на месяц

Первая очередь нового аэровокзального комплекса «Храброво» не будет открыта 9 мая, как сообщалось ранее. Предварительно, день открытия сдвигается на месяц, рассказала корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун во вторник.

«Открытие первой очереди планируется в первых числах июня. Дата будет сообщена дополнительно», — отметила Грицун.