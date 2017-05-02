Открытие первой очереди нового здания аэропорта «Храброво» откладывается на месяц
Ранее Антон Алиханов обещал, что это произойдет 9 мая.
Ранее Антон Алиханов обещал, что это произойдет 9 мая.
Первая очередь нового аэровокзального комплекса «Храброво» не будет открыта 9 мая, как сообщалось ранее. Предварительно, день открытия сдвигается на месяц, рассказала корреспонденту «Нового Калининграда.Ru»
«Открытие первой очереди планируется в первых числах июня. Дата будет сообщена дополнительно», — отметила Грицун.
Напомним, ранее о 9 мая как о дне открытия первой очереди нового здания экровокзала говорил врио губернатора Антон Алиханов. Позже он подтвердил эту информацию во время