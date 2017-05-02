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17:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

За теплыми грозами в Татарстан на несколько дней придет двукратное понижение температуры

В дневные часы 4 мая в республике резко похолодает — сначала до 14, а затем и до 7 градусов.

(Казань, 2 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). С сегодняшнего вечера территория Татарстана окажется под влиянием неустойчивых метеорологических процессов, которые могут местами вызвать как грозы, так и порывистый ветер силой до 18 м/с. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Напомним, днем ГУ МСЧ России по республике предупредило, что с 17 часов 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра порывами до 15−18 м/с и грозы.

«Вероятность грозы этим вечером по-прежнему существует, но она не столь велика именно на сегодняшний день. Пока речь идет больше о начале неустойчивого процесса, который придется на завтрашний день, 3 мая. При этом завтра днем еще будет тепло. В западных районах республики будет попрохладнее, в восточных — потеплее. То есть, днем пока температура не сильно понизится — не будет резкого похолодания завтра. Но завтрашний день — еще не показательный, процесс только начнется: осадки будут выпадать в виде дождя, немного похолодает, но не так, как в четверг и пятницу», — пояснил собеседник агентства.

Понижение температуры ночью со 2 на 3 мая, по его словам, ожидается, но пока в рамках естественного суточного процесса.

«А вот послезавтра прогнозируется уже достаточно значимое, ощутимое похолодание: 4 мая в дневные часы ожидается всего 9−14 градусов. Относительно сегодняшних температур, когда градусов, наверное, 27 будет максимально зафиксированная температура, 14 — это в два раза холоднее. А через день, 5 мая, вообще до 7−12 градусов днем, а ночью даже через ноль будет переходить», — предупредил начальник татарстанского Гидрометцентра.

Он также подчеркнул, что вероятность гроз сохранится на территории всей республики, однако они будут носить локальный характер, как и усиления ветра.

«Сегодня, возможно, по республике грозы пройдут местами в ночь, и завтра — когда фронты будут проходить над регионом, а также вечером. Пока грозовые очаги шли мимо Казани, но вероятность есть — и на сегодняшний, и на завтрашний, и на последующие дни», — сообщил Ф. Гоголь.

Итак, по прогнозам синоптиков, 4 и 5 мая температура воздуха в Татарстане значительно понизится. В ночь с 3 на 4 мая ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем 9−14. 5 мая ночью — от -2 до +3 градусов и днем — 7−12.

По предварительным данным, 6—8 мая холодная погода в Татарстане сохранится.

К слову, 1 и 2 мая температура воздуха в Казани была близка к температурным рекордам. Максимум 2 мая составляет 27,4 градуса. Сегодня днем метеорологи зафиксировали в столице РТ 26,5 градуса тепла. Вчера, 1 мая, до температурного рекорда не хватило 0,5 градуса.

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