В Калининграде затопило гаражное общество на Острове около стадиона

В Калининграде на Октябрьском острове затопило гаражное общество около строящегося к ЧМ-2018 стадиона, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что о проблеме знают. «Вопрос уже решается, подрядная организация, которая занимается консолидацией территории на данном участке, принимает меры по отводу воды дренажными каналами. Ориентировочно уйдёт неделя», — передали в пресс-службе слова директора Регионального управления заказчика капитального строительства Сергея Черномаза.

Напомним, это не первое подтопление на Острове — ранее под воду ушли свежепостроенные велодорожки на съездах Второй эстакады. Врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова пообещала, что подрядчик решит проблему за счёт собственных средств.