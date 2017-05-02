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18:08 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде затопило гаражное общество на Острове около стадиона

В правительстве сообщают, что на решение проблемы уйдёт неделя.

В Калининграде на Октябрьском острове затопило гаражное общество около строящегося к ЧМ-2018 стадиона, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что о проблеме знают. «Вопрос уже решается, подрядная организация, которая занимается консолидацией территории на данном участке, принимает меры по отводу воды дренажными каналами. Ориентировочно уйдёт неделя», — передали в пресс-службе слова директора Регионального управления заказчика капитального строительства Сергея Черномаза.

Напомним, это не первое подтопление на Острове — ранее под воду ушли свежепостроенные велодорожки на съездах Второй эстакады. Врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова пообещала, что подрядчик решит проблему за счёт собственных средств.

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