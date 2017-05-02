В Калининграде затопило гаражное общество на Острове около стадиона
В правительстве сообщают, что на решение проблемы уйдёт неделя.
В правительстве сообщают, что на решение проблемы уйдёт неделя.
В Калининграде на Октябрьском острове затопило гаражное общество около строящегося к ЧМ-2018 стадиона, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
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Напомним, это не первое подтопление на Острове — ранее под воду ушли свежепостроенные велодорожки на съездах Второй эстакады. Врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова пообещала, что подрядчик решит проблему за счёт собственных средств.