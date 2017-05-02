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18:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем подняли со дна Дона американский танк времён Великой Отечественной войны

Под Воронежем специалисты Минобороны подняли со дна Дона американский танк времён Второй Мировой. Боевая машина под названием «Генерал Стюарт» поставлялась в ряды Красной Армии по ленд-лизу. Работы осложняли сильное течение и очень плохая видимость.

75 лет под водой. Танк «Генерал Стюарт» всё-таки завершил переправу. Пробоины в корпусе, сорванная башня, пустой боекомплект — его экипаж успел повоевать.

Александр Ревунов, журналист:

«Вероятно, поднятый на поверхность “Стюарт” служил в 24 танковом корпусе. Летом 1942 года здесь был мост, по которому в тыл уходили подводы с ранеными бойцами, оборонявшими город Острогожск. Скорее всего, эта машина была в числе прикрывавших отступление. На пятиметровую глубину он мог уйти, заехав на мост одним из последних и попав под артобстрел наступающих частей Вермахта».

Село Урыв, оказавшееся в центре тех кровавых событий, несколько раз переходило из рук в руки. В результате боев оно было превращено в пепелище. Берега Дона здесь усеяны смертоносным железом. Несколько снарядов водолазы передали саперам в первые часы работы. Образцы вооружения трех стран: немецкая противотанковая мина, американский 37-миллиметровый боезаряд для «Стюарта» и 100-килограммовый гаубичный снаряд.

Останки бойцов водолазы не обнаружили. Возможно, экипажу «Генерала Стюарта» удалось покинуть танк. Что с ним стало, помогут установить архивные документы Министерства обороны. Впереди долгая работа по очистке корпуса от почти векового налета речного песка, ракушек и ила — нужно найти серийный номер. По нему можно будет проследить историю этого американского танка с момента создания и до последнего боя.

Анатолий Калемберг, начальник отдела поиска, ремонта и реставрации военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот»:

«Лёгкий танк, пушка 37 миллиметров. Поставлялся нам с 1942 года по ленд-лизу США. Боевая мощь была не очень хорошая, поэтому против серьёзных бронированных единиц, он плохо воевал. Но использовался».

Работу водолазов осложняет сильное течение — 1,5 метра в секунду. После половодья видимость — практически нулевая. Кроме того, за 70 с лишним лет боевая техника ушла в песок по нижнюю кромку люков. Перед тем как начать операцию подъёма танка, дайверам пришлось насосами размывать грунт.

Сюрпризом для водолазов стала еще одна находка. На месте бывшей переправы им удалось обнаружить останки немецкого танка, на дне он лежал брюхом вверх, а рядом с берегом в грунте был спрятан трактор «Сталинец-65». Этими экспонатами также займутся реставраторы военной техники.

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