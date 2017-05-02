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19:01 (мск), источник: Informburo.kz

Обильный снегопад накрыл Риддер в ВКО

Обильный снегопад сняли на видео в Риддере 2 мая. Его опубликовал на своей странице в Instagram экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев.

«У природы нет плохой погоды, но снег в мае — перебор. Город Риддер, ВКО, 2 мая 2017 года», — подписал он видеозапись.

О том, что лета в этом году можно не ждать, рассуждают и пользователи сети ВКонтакте. В паблике «Подслушано в Риддере» пользователи делятся фотографиями заснеженного города. На снимках видно, как из-под снега виднеется зелёная трава.

Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.

«Ночью 3 мая в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, ночью 4 мая в Восточно-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1−6 градусов», — говорилось в сообщении синоптиков.

В долгосрочном прогнозе на май «Казгидромет» сообщает, что в Восточно-Казахстанской области ожидается температура выше нормы на один градус.

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