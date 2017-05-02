Обильный снегопад накрыл Риддер в ВКО

«У природы нет плохой погоды, но снег в мае — перебор. Город Риддер, ВКО, 2 мая 2017 года», — подписал он видеозапись.

О том, что лета в этом году можно не ждать, рассуждают и пользователи сети ВКонтакте. В паблике «Подслушано в Риддере» пользователи делятся фотографиями заснеженного города. На снимках видно, как из-под снега виднеется зелёная трава.

Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.

«Ночью 3 мая в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, ночью 4 мая в Восточно-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1−6 градусов», — говорилось в сообщении синоптиков.