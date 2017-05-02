Обильный снегопад накрыл Риддер в ВКО
Обильный снегопад сняли на видео в Риддере 2 мая. Его опубликовал на своей странице в Instagram
Обильный снегопад сняли на видео в Риддере 2 мая. Его опубликовал на своей странице в Instagram
«У природы нет плохой погоды, но снег в мае — перебор. Город Риддер, ВКО, 2 мая 2017 года», — подписал он видеозапись.
О том, что лета в этом году можно не ждать, рассуждают и пользователи сети ВКонтакте. В паблике «Подслушано в Риддере» пользователи делятся фотографиями заснеженного города. На снимках видно, как
Ранее «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.
«Ночью 3 мая в
В долгосрочном прогнозе на май «Казгидромет» сообщает, что в