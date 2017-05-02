С глобальным потеплением в Беларуси появились новые подвиды клещей

По его словам, сейчас инфекционисты находят иксодовых клещей, которые пришли из южных регионов. Некоторые из них переносят все формы клещевого энцефалита, в том числе сибирского, и даже дальневосточную форму.

Красько рассказал, что для живущих в Беларуси опасны иксодовые лесные и луговые клещи. В последнее время медики говорят об активном переносе анаплазмы, эрлихий, бабезий, бартонелл и других инфекций, которые могут вызвать эрлихиоз человека, а также бабезиоз (пироплазмоз) и бартонеллез — инфекции, которые сопровождают лихорадка и анемия.

Но опаснее всего клещи для человека из-за заражения лайм-боррелиозом и клещевым энцефалитом.

За прошлый год в сравнении с 2015-м в Минске случаев клещевых инфекций стало больше на 60%: 18 случаев клещевого энцефалита и более 600 случаев лайм-боррелиоза.

Всего по стране в 2016 году примерно 49 тысяч раз люди обратились к медикам с укусами клещей, пишет БелаПАН.