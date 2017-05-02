Водители автобусов в Шымкенте уволены из-за драки на улице

Что спровоцировало мужчин на драку, точно не известно. Некоторые очевидцы говорят, будто они не поделили дорогу, другие утверждают, что один из водителей ехал не по времени.

Как сообщается, уличный бой длился несколько минут. Прохожие пытались разнять разгоряченных мужчин, но все их попытки были тщетны, пока в драку не вмешались сразу несколько людей.

В компании Green bus, в которой работали водители, сообщили, что водители после драки пришли на стоянку и рассказали о произошедшем.

«Оба водителя были сразу уволены!» — прокомментировал ситуацию изданию заместитель директора по эксплуатации компании «Green bus» Абдибек Укибаев.