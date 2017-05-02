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18:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В прибывших на Кубань мандаринах нашли вредителя

Плодовая муха находилась в 20 килограммах цитрусовых, которые относились к продуктовым запасам экипажа ливийского судна.

Специалисты краевого управления Россельхознадзора нашли в прибывших на Кубань мандаринах карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху. Цитрусовые доставили в морской порт Тамани на судне из Ливии.

Однако вредитель находился в продуктовом запасе экипажа. Пришлось опечатать 20 килограммов продукции. Ее нельзя употреблять до выхода корабля из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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