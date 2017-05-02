В прибывших на Кубань мандаринах нашли вредителя
Плодовая муха находилась в 20 килограммах цитрусовых, которые относились к продуктовым запасам экипажа ливийского судна.
Плодовая муха находилась в 20 килограммах цитрусовых, которые относились к продуктовым запасам экипажа ливийского судна.
Специалисты краевого управления Россельхознадзора нашли в прибывших на Кубань мандаринах карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху. Цитрусовые доставили в морской порт Тамани на судне из Ливии.
Однако вредитель находился в продуктовом запасе экипажа. Пришлось опечатать 20 килограммов продукции. Ее нельзя употреблять до выхода корабля из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в