В прибывших на Кубань мандаринах нашли вредителя

Специалисты краевого управления Россельхознадзора нашли в прибывших на Кубань мандаринах карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху. Цитрусовые доставили в морской порт Тамани на судне из Ливии.

Однако вредитель находился в продуктовом запасе экипажа. Пришлось опечатать 20 килограммов продукции. Ее нельзя употреблять до выхода корабля из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.