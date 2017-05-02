Под Воронежем установили памятник поэту Валентину Сидорову

Первый в России памятник поэту и общественному деятелю, уроженцу Семилук Валентину Сидорову открыли в Центральном парке в Семилуках во вторник, 2 мая. Мемориал создали на средства почитателей творчества Сидорова.

Фигура поэта высотой 2,3 м изготовлена из композитного бетона по антивандальной технологии и покрашена под бронзу. У основания — табличка в виде свитка папируса с указанием имени и периода жизни.

Первоначально памятник Валентину Сидорову планировали установить в парке «Три самолета». Но позже от этой идеи отказались, остановившись на Центральном парке рядом с улицей 9 Января, на которой прошли школьные годы поэта.

— Скульптуру разместили на набережной реки Дон за зданием районного Дворца культуры. Валентин Сидоров смотрит на РДК, как бы встречая горожан, приходящих в парк, — пояснила глава райадминистрации Ирина Кокорева.

Над созданием памятника работал известный воронежский скульптор Александр Мельниченко — автор мемориала генералу Лизюкову на площадке у Памятника Славы в Воронеже, скульптурной группы «Муза» на здании Воронежской академии искусств, памятника медработникам у воронежской больницы № 3 и нескольких мемориальных досок.

— Валентин Сидоров — целый мир, вмещающий красоту и глубину прозы и поэзии, не всегда простую для понимания философию, кипучую общественную деятельность, поэтому работать над памятником было интересно. Нужно было сделать его не просто похожим, но и отразить многочисленные грани таланта. Много сил и времени вложено в эту работу. Очень благодарен семилукцам за такую возможность, — рассказал Александр Мельниченко.

С инициативой установки памятника выступили почитатели таланта Сидорова и члены международной ассоциации «Мир через культуру», которую создал и возглавлял Валентин Сидоров. Идею поддержала администрация Семилукского района.

Стоимость памятника с установкой составила около 1,3 млн рублей. На районном рождественском благотворительном балу в январе 2016 года собрали 500 тыс. рублей. Остальные средства внесли поклонники творчества Сидорова, его последователи и руководители местных предприятий.

Справка РИА «Воронеж»

Валентин Сидоров — поэт, писатель, ученый, общественный деятель. Член Союза писателей СССР, профессор Литературного института имени Алексея Горького, основатель международной ассоциации «Мир через культуру».

После окончания средней школы в Семилуках в 1949 году поступил на философский факультет МГУ и переехал в столицу. Впервые опубликовал стихи в журнале «Смена» в 1953 году. Первая поэтическая книга Сидорова «Город после дождя» (1959) была запрещена специальным постановлением бюро ЦК ВЛКСМ как «идейно порочная и ревизионистская».

Валентин Сидоров составил первую в советское время книгу стихов Николая Рериха под заголовком «Письмена» в 1974 году, книгу литературных произведений художника «Избранное» в 1979 году. В 1989 году основал международную ассоциацию «Мир через культуру». По инициативе поэта и под его руководством проводились сессии Всемирного конгресса духовного согласия, многочисленные конференции, круглые столы, встречи духовных лидеров.

Мемориальный камень, посвященный поэту, установили в семилукском парке у памятника Второй воздушной армии в 2006 году. На гранитном монументе закрепили доску «Верному сыну Отечества поэту, философу, нашему земляку Валентину Сидорову (1932−1999)».