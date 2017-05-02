Ветераны будут ездить бесплатно на пригородном железнодорожном транспорте Нижегородской области до 10 мая 2017 года
Ветераны будут ездить бесплатно на пригородном железнодорожном транспорте Нижегородской области до 10 мая 2017 года.
Ветераны будут ездить бесплатно на пригородном железнодорожном транспорте Нижегородской области до 10 мая 2017 года.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, до 10 мая 2017 года включительно право бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному сопровождающему их лицу, если ветеран не пользуется правом на бесплатный проезд, предоставляемым согласно № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Кроме того, согласно договору, заключенному между минтранспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляется 50% скидка от полной стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а отдельной категории граждан (реабилитированные и пострадавшие от репрессий, участники разрешения Карибского кризиса, участники ликвидации последствий аварии на ПО «Завод «Красное Сормово», бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто) предоставляется бесплатный проезд.
Ежегодно в летний период предоставляется бесплатный проезд многодетным семьям и 50% скидка для льготных категорий граждан (социальная поддержка которых отнесена к федеральным и областным полномочиям) по пятницам, выходным, предпраздничным и праздничным дням.