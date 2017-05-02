Ветераны будут ездить бесплатно на пригородном железнодорожном транспорте Нижегородской области до 10 мая 2017 года.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, до 10 мая 2017 года включительно право бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному сопровождающему их лицу, если ветеран не пользуется правом на бесплатный проезд, предоставляемым согласно № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Кроме того, согласно договору, заключенному между минтранспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляется 50% скидка от полной стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а отдельной категории граждан (реабилитированные и пострадавшие от репрессий, участники разрешения Карибского кризиса, участники ликвидации последствий аварии на ПО «Завод «Красное Сормово», бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто) предоставляется бесплатный проезд.

Ежегодно в летний период предоставляется бесплатный проезд многодетным семьям и 50% скидка для льготных категорий граждан (социальная поддержка которых отнесена к федеральным и областным полномочиям) по пятницам, выходным, предпраздничным и праздничным дням.