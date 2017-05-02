В День Победы в Минске покажут 3D-шоу

— В День Победы состоится праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы-2017». В программе — театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое покажут впервые на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, — цитирует чиновницу БЕЛТА.

Празднование Победы начнется 6 мая с торжественного собрания и концерта мастеров искусств «Белорусский вокзал» во Дворце Республики. Такая тема выбрана потому, что по железной дороге призывники отправлялись на фронт, по ней возвращались домой. В музыкальном представлении прозвучат стихи и песни военных лет и произведения о войне современных авторов. Выступят лучшие белорусские исполнители, артисты театров, творческие коллективы Министерства обороны.

Утром 9 мая на проспекте Независимости, соседствующих с ним улицах организуют шествие памяти «Беларусь помнит» с участием представителей молодежных и детских организаций, общественных объединений. Они направятся к площади Победы, в руках участников шествия будут портреты участников войны. Для ветеранов на площади Победы выстроят трибуны, откуда они будут наблюдать за колонной. Затем к памятнику на площади Победы возложат цветы. Завершится церемония массовым исполнением песни «День Победы». Вечером после концерта «Площадь Победы-2017» прогремят 30 залпов салюта.