Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Меркель обратилась к Путину с просьбой
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хурадо подарил «Барселоне» победу
СКА заплатил «Авангарду» 120 млн рублей за права на Калинина
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
18:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В День Победы в Минске покажут 3D-шоу

Вечером 9 мая в Минске можно будет увидеть масштабное 3D-шоу, сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— В День Победы состоится праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы-2017». В программе — театрализованное музыкальное представление и тематическое 3D-шоу, которое покажут впервые на двух зданиях позади монумента Победы в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, — цитирует чиновницу БЕЛТА.

Празднование Победы начнется 6 мая с торжественного собрания и концерта мастеров искусств «Белорусский вокзал» во Дворце Республики. Такая тема выбрана потому, что по железной дороге призывники отправлялись на фронт, по ней возвращались домой. В музыкальном представлении прозвучат стихи и песни военных лет и произведения о войне современных авторов. Выступят лучшие белорусские исполнители, артисты театров, творческие коллективы Министерства обороны.

Утром 9 мая на проспекте Независимости, соседствующих с ним улицах организуют шествие памяти «Беларусь помнит» с участием представителей молодежных и детских организаций, общественных объединений. Они направятся к площади Победы, в руках участников шествия будут портреты участников войны. Для ветеранов на площади Победы выстроят трибуны, откуда они будут наблюдать за колонной. Затем к памятнику на площади Победы возложат цветы. Завершится церемония массовым исполнением песни «День Победы». Вечером после концерта «Площадь Победы-2017» прогремят 30 залпов салюта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель
Повестка из военкомата может стать электронной
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Франсуа Фийон объявил об уходе из политики
У Китая появились претензии к российскому мёду
В России появится еще один платежный сервис
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь