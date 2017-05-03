В Воронеже в этом году высадят 25 тысяч квадратных метров цветников

На улицах Воронежа начали высаживать цветы. В мэрии специально разрабатывали эскизы клумб в центре города.

Всего в 2017 году планируют обустроить 210 клумб с цветами. Их общая площадь составит больше 25 тысяч квадратных метров. Также организуют альпийские горки с многолетними цветами и декоративными кустарниками.

Это заметно больше, чем в 2016 году. Тогда у нас было 202 цветника, площадью 24,5 тысячи «квадратов».

Уже во вторник, 2 мая, клумбы обустроили в 5 детских садиках Воронежа. Они победили в городском экологическом конкурсе «Зеленый островок». Клумбу в детсаду № 17 воспитатели обустраивали вместе с детьми.