Полиция Астаны предупреждает водителей об ограничениях на дорогах столицы

Столичные полицейские просят автолюбителей заранее продумывать маршрут движения из-за перекрытых в Астане улиц.

Как сообщили в ДВД Астаны, 3 и 4 мая с 10.00 до 12.00 часов Минобороны проводит репетиции военного парада на площади «Қазақ Елі» к 7 Мая. В это время движение будет ограничено на следующих отрезках:

от ст. 40-я по улице Байыркум, до мостовой развязки улицы Кошкарбаева; улица Кошкарбаева от мостовой развязки до проспекта Б. Момышулы.

проспект Тауельсыздык от улицы Б. Майлина до улицы Нажимеденова (школа).

улица Ш. Калдаякова от моста М3 до проспекта Тауельсыздык.

улица Нажмиденова от улицы Ш. Калдаякова до улицы Сарыколь.

улица Байтурсынова от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь.

улица Кошкарбаева от проспекта Б. Момышулы до улицы Сарыколь.

проспект Б. Момышулы от улицы Сатпаева до улицы Дарабоз.

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили также, что доступ жителей и гостей столицы на мероприятие будет ограничен.

Ранее управление пассажирского транспорта Астаны сообщило, как изменят свои маршруты пассажирские автобусы во время репетиции парада.