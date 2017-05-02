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18:52 (мск), источник: Informburo.kz

Полиция Астаны предупреждает водителей об ограничениях на дорогах столицы

ДВД Астаны предупредил автолюбителей столицы о закрытии движения на некоторых дорогах из-за репетиции парада.

Столичные полицейские просят автолюбителей заранее продумывать маршрут движения из-за перекрытых в Астане улиц.

Как сообщили в ДВД Астаны, 3 и 4 мая с 10.00 до 12.00 часов Минобороны проводит репетиции военного парада на площади «Қазақ Елі» к 7 Мая. В это время движение будет ограничено на следующих отрезках:

  • от ст. 40-я по улице Байыркум, до мостовой развязки улицы Кошкарбаева; улица Кошкарбаева от мостовой развязки до проспекта Б. Момышулы.
  • проспект Тауельсыздык от улицы Б. Майлина до улицы Нажимеденова (школа).
  • улица Ш. Калдаякова от моста М3 до проспекта Тауельсыздык.
  • улица Нажмиденова от улицы Ш. Калдаякова до улицы Сарыколь.
  • улица Байтурсынова от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь.
  • улица Кошкарбаева от проспекта Б. Момышулы до улицы Сарыколь.
  • проспект Б. Момышулы от улицы Сатпаева до улицы Дарабоз.

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили также, что доступ жителей и гостей столицы на мероприятие будет ограничен.

Ранее управление пассажирского транспорта Астаны сообщило, как изменят свои маршруты пассажирские автобусы во время репетиции парада.

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