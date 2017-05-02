Полиция Астаны предупреждает водителей об ограничениях на дорогах столицы
ДВД Астаны предупредил автолюбителей столицы о закрытии движения на некоторых дорогах
ДВД Астаны предупредил автолюбителей столицы о закрытии движения на некоторых дорогах
Столичные полицейские просят автолюбителей заранее продумывать маршрут движения
Как сообщили в ДВД Астаны, 3 и 4 мая с 10.00 до 12.00 часов Минобороны проводит репетиции военного парада на площади «Қазақ Елі» к 7 Мая. В это время движение будет ограничено на следующих отрезках:
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Ранее управление пассажирского транспорта Астаны сообщило, как изменят свои маршруты пассажирские автобусы во время репетиции парада.