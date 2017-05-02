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19:20 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове готовятся к новой переписи населения

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. На заседании под руководством премьер-министра Павла Филипа во вторник обсудили подготовку к проведению новой переписи населения и жилищного фонда, а также всеобщей сельскохозяйственной переписи в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Sputnik.md

Для этого в Национальном бюро статистики (НБС) уже создана рабочая группа, которая займется подготовкой методологии и плана действий по ее организации.

Кроме того, на заседании были утверждены результаты переписи 2014 года, которые представили лишь 31 марта 2017-го.

«Совершенные ошибки заставляют нас лучше готовиться к предстоящей переписи», — заявил премьер, выразив недовольство качеством и неэффективной моделью проведения предыдущей переписи.

Перепись населения и жилищ проходила в Молдове с 12 по 25 мая 2014 года. На эти цели было выделено 89 миллионов леев, из которых 23 миллиона остались неиспользованными. Сначала в середине февраля 2016 года в отставку ушла бывший руководитель Национального бюро статистики Лучия Споялэ. После структуру возглавил Марин Господаренко, однако и он вопрос с подсчетом результатов переписи не решил. В результате 18 мая прошлого года его также отправили в отставку, назначив затем главой НБС Виталие Валкова.

В итоге окончательные данные представили лишь 31 марта 2017 года. Таким образом, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек. Для сравнения в 2004 году, когда проводилась предыдущая перепись, население Молдовы составляло 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

При этом Валков признался, что при проведении переписи в 2014 году в Кишиневе не смогли провести исследование у 41% населения. Согласно данным НБС, опросили 339 тысяч человек при населении в 532,5 тысячи.

В целом, по стране провели опрос у 2 миллионов 804,1 тысячи жителей. Таким образом, статистика демонстрирует, что сейчас в республике проживает лишь немногим более людей, чем в 1959 году, когда также проводилась перепись.

Тогда население составляло 2 миллиона 879,4 тысячи человек. В 1970-м в Молдове жили 3 миллиона 569,8 тысячи человек, в 1979-м — 3 миллиона 949,8 человек, в 1989-м — 4 миллиона 335,4 тысячи, в 2004-м — 3 миллиона 383,3 тысячи человек.

Последние данные переписи указывают на то, что в республике сократилось число трудоспособного населения (16 лет — 61 год). Если в 2004 их число составляло 63,9%, то к 2014-му сократилось до 63,1% от общего населения Молдовы. При этом с 14,8% до 18,5% увеличилось количество тех, чей возраст превышает 61 год, а с 23% до 18,4% уменьшилось число жителей младше 16 лет.

Также перепись показала, что в Молдове проживает 51,8% женщина, средний возраст которых составляет 39,2 года. Средний возраст проживающих в стране мужчин — 35,8 года.

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