Кричевские милиционеры пожаловались на свое начальство
МВД проводит проверку по обращению кричевских милиционеров, сообщил официальный представитель МВД Константин Шалькевич.
МВД проводит проверку по обращению кричевских милиционеров, сообщил официальный представитель МВД Константин Шалькевич.
В СМИ появилась информация, что сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Кричевского райисполкома написали обращение в Министерство внутренних дел. Поводом послужила негативная, по их мнению, ситуация в Кричевском РОВД, пишет БЕЛТА.
Константин Шалькевич подтвердил факт получения МВД коллективного письма в феврале текущего года.
«Мы ситуацию знаем. В настоящее время проводится проверка информации из обращения», — сказал он.