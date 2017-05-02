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19:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Кричевские милиционеры пожаловались на свое начальство

МВД проводит проверку по обращению кричевских милиционеров, сообщил официальный представитель МВД Константин Шалькевич.

Источник: Ежедневник.by

В СМИ появилась информация, что сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Кричевского райисполкома написали обращение в Министерство внутренних дел. Поводом послужила негативная, по их мнению, ситуация в Кричевском РОВД, пишет БЕЛТА.

Константин Шалькевич подтвердил факт получения МВД коллективного письма в феврале текущего года.

«Мы ситуацию знаем. В настоящее время проводится проверка информации из обращения», — сказал он.

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