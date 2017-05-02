Кричевские милиционеры пожаловались на свое начальство

В СМИ появилась информация, что сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Кричевского райисполкома написали обращение в Министерство внутренних дел. Поводом послужила негативная, по их мнению, ситуация в Кричевском РОВД, пишет БЕЛТА.

Константин Шалькевич подтвердил факт получения МВД коллективного письма в феврале текущего года.

«Мы ситуацию знаем. В настоящее время проводится проверка информации из обращения», — сказал он.