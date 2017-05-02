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21:21 (мск), источник: Sputnik.md

Низкий рост: какие зарплаты будут получать учителя в Молдове

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Зарплату молдавским педагогам все-таки пересчитают.

Источник: Sputnik.md

На протяжении десяти дней представители министерства труда, социальной защиты и семьи совместно с коллегами из министерства просвещения и Минфина проводили встречи и беседы с менеджерами образовательных учреждений по всей стране. Основная тема беседы — проблема оплаты труда учителей.

«В ходе переговоров обсуждалась новая концепция, разработанная министерством просвещения, по вопросу выплаты заработной платы дидактическим кадрам, которая будет зависеть от продуктивности их работы», — сообщили в Минсоцтруда.

Как пояснили в ведомстве, «дидактические кадры проинформированы о решении правительства, которое предполагает увеличение зарплаты сотрудникам образовательных учреждений, финансируемых из бюджета, а также работникам в рамках единой тарифной сетки».

«Таким образом, с 1 мая текущего года прибавка к зарплате составила 100 леев, а с 1 сентября рост зарплаты будет приравниваться 10%», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что в сентябре зарплаты дидактических кадров вновь пересмотрят и повысят на 5,3%. В министерстве добавили, что после корректировки бюджета на 2017 год зарплата учителям может увеличиться.

Ранее преподаватели провели в Кишиневе серию протестов за последние несколько месяцев. Основное требование митингующих — повышение на 50 процентов должностного оклада педагогических и научно-педагогических кадров. Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. Председатель федерации профсоюза образования и науки Молдовы Думитру Иванов заявлял, что профсоюзы считают это повышение недостаточным, так как около 40% задействованных в системе образования кадров получают зарплату, которая не превышает 1100 леев (56 долларов).

Среди других требований — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20% и т. д.

В Федерацию профсоюзов образования и науки Молдовы входят 120 тысяч человек.

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