У омичей оказалась самая дешевая жизнь в Сибири

Жизнь в Омске оказалась самой дешевой среди регионов Сибири. По данным Омскстата, здесь зафиксирован самый низкий индекс стоимости жизни (0,85), который показывает, как цены в различных городах соотносятся со среднероссийским значением. В тройку лидеров вошли также Кемерово и Барнаул. Дороже всего жить в Красноярске, Новосибирске и Горно-Алтайске.

Индекс 0,85 означает, что в 2016 году стоимость набора товаров и услуг в Омске была на 15% меньше, чем в среднем по России. Такой показатель сохраняется с 2014 года.

Индексы стоимости жизни в территориальных центрах субъектов Сибирского федерального округа в 2016 году (в среднем за год, в разах).

Ведомство также представило разбивку статистики по отдельным городам на территории Омской области. Так, по дешевизне Омск обогнал Исилькуль и Тару, чуть-чуть уступив Калачинску.

Индекс стоимости жизни (ИСЖ) — показатель, характеризующий отношение стоимости набора товаров и услуг в отдельных городах к среднероссийскому значению и позволяющий определить насколько один и тот же установленный набор потребительских товаров и услуг с едиными объемами их потребления в различных городах России в фиксированный момент времени дороже (или дешевле) по сравнению с данными в среднем по России. ИСЖ позволяет измерить соотношение стоимости жизни в этих городах с ее среднероссийским значением.