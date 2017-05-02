Погода в Башкирии 3 мая: 25-градусная жара и порывистый ветер

С каждым днем столбики термометров в Башкирии поднимаются все выше и выше. В среду, 3 мая, воздух в республике нагреется до +25 градусов. Однако день вы некоторых районах выйдет не безоблачным.

— В основном, без осадков. В северо-западных районах небольшой дождь и гроза, — уточнили синоптики Башгидрометцентра. — Ветер юго-западный 5−10 м/c, порывы до 18 м/с.

Ночью температура воздуха +6,+11, по востоку до 0 градусов, днем +20, +25.

В Уфе 3 мая будет солнечно. Воздух прогреется до 22 градусов. К вечеру похолодает до +15. Дождей в среду в башкирской столице синоптики не прогнозируют.