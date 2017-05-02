Житель Омской области нашел у себя в огороде медвежонка
Малыш, вероятно, потерял маму и сильно истощал, пока его не спасли сельчане.
Малыш, вероятно, потерял маму и сильно истощал, пока его не спасли сельчане.
Житель села Большие Уки Анатолий Долгов наткнулся в собственном огороде на медвежонка. Сначала мужчина принял его за щенка, но, подойдя ближе, понял, что имеет дело с настоящим, хоть и маленьким, хищником. Скорее всего, косолапый остался без мамы. Местные жители предполагают, что медведицу могли застрелить браконьеры, а мишка, которому на вид всего
Сейчас о медвежонке заботятся работники местной пилорамы, где он временно обосновался. Ему даже дали кличку — Мишка.
— Аппетит у медвежонка, как и положено, зверский — маленький хищник отдаёт предпочтение мёду и молочному продукту «Снежок», — рассказали в паблике облправительства.