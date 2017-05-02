Рок-группа Eagles подала в суд на Hotel California в Мексике
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американская
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американская
В иске, поданном в суд
Агентство Рейтер отмечает, что мексиканский отель действительно носил имя Hotel California, но еще в 1950-е года, и с тех пор сменил много названий. Активное продвижение прежнего бренда началось после того, как в 2001 году заведение приобрела супружеская пара Стюарт из Канады.
Композиция Hotel California вошла в одноименный альбом, который вышел в 1976 году и стал одним из самых успешных в истории