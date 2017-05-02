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20:41 (мск), источник: РИА Новости

Рок-группа Eagles подала в суд на Hotel California в Мексике

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американская рок-группа Eagles, которой принадлежит всемирно известный хит «Отель Калифорния» (Hotel California), подала в суд на мексиканскую гостиницу с тем же названием.

Источник: AP 2017

В иске, поданном в суд Лос-Анджелеса, говорится, что владельцы гостиницы Todos Santos в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния активно используют название Hotel California в маркетинговых целях. Отмечается, что менеджеры дают понять постояльцам, что отель непосредственно связан с историей легендарного коллектива, хотя это не соответствует действительности.

Агентство Рейтер отмечает, что мексиканский отель действительно носил имя Hotel California, но еще в 1950-е года, и с тех пор сменил много названий. Активное продвижение прежнего бренда началось после того, как в 2001 году заведение приобрела супружеская пара Стюарт из Канады.

Композиция Hotel California вошла в одноименный альбом, который вышел в 1976 году и стал одним из самых успешных в истории рок-музыки.

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