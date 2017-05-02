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21:52 (мск), источник: Комсомольская правда

По улицам Уфы бегал испуганный лось

Кадры необычной прогулки животного попали в сеть.

Испуганного лося уфимцы заметили во вторник, 2 мя. Бедное животное от страха выбежало на проезжую часть Индустриального шоссе около торгового центра «Радуга».

— Бедолага заблудился. Звонили в «Службу 112», объяснили, что они тут не помощники, посоветовали обратиться в полицию, — рассказали очевидцы необычного прогулки лесного зверя в сообществе БашДТП.

Чуть позднее сохатого увидели на автомобильной парковке. Лось пытался вырваться к сородичам и убежать в лесополосу, однако путь ему преградил высокий забор.

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