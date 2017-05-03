В Перми появилась карта с указанием лесов, которые обработают от клещей

Карта с указанием мест в городских лесах, которые обработают от клещей, появилась на сайте управления по экологии и природопользованию Перми.

Как рассказал главный лесничий Пермского городского лесничества Николай Бросенко, необходимым условием для начала акарицидной обработки городских лесов является полный сход снега и сухая погоды без осадков.

Отметим, что на этой же схеме можно найти расположение в пермских лесах и парках оборудованных зон для пикника, спортивных площадок и экологических троп.