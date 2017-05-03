Французский торговец произведениями искусства забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро

О ценном лоте мужчина вспомнил на следующий день. Поскольку у него не было информации об автомобиле, торговец обратился в полицию за помощью. Об этом сообщает Le Parisien.

Как отмечает издание, полотно мужчина собирался передать покупателю. Инцидент произошел еще 27 апреля.

«В настоящее время проводится расследование. Необходимо провести проверку обстоятельств пропажи, о которой заявил продавец искусства», — сообщили в полиции.

Потерянная картина принадлежит кисти итальянского художника и скульптора Лучо Фонтана. Работа называется «Concetto spaziale» и была написана в 1965 году.