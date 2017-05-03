Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
08:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Разработка брестских ученых получила признание в Германии и Японии

Кто хоть однажды бывал на Славянском базаре в Витебске, не мог не обратить внимания на крышу амфитеатра. Огромное крыло 120 на 71 метр будто парит в воздухе и совсем не кажется тяжелым. Смотрится необычно и эффектно.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Смелой фантазии архитекторов вряд ли суждено было сбыться, если б не разработка ученых из Брестского государственного технического университета. Их Система БрГТУ стала революционной. Благодаря ноу-хау брестчан создавать большие пролеты крыш и навесов стало гораздо проще. И намного дешевле.

Руководитель авторского коллектива, первый проректор вуза Вячеслав Драган показывает небольшой, но увесистый шар, чем-то напоминающий подводную мину. Это — главный узел Системы БрГТУ, его основа. Профессор объясняет:

— В нужных местах этого колобка высверливаются отверстия. В них вставляются шайбы, болты. Затем шары скрепляются между собой металлическими трубами. Таких узлов и труб может быть сколько угодно. В зависимости от архитектурного решения. Система выдерживает колоссальные нагрузки. Например, во время испытаний нагрузка на крышу амфитеатра в Витебске составила тысячу тонн! И еще остался приличный запас прочности.

За несколько лет разработка брестских ученых вытеснила альтернативные технологии с нашего рынка. Она применялась при строительстве 23 объектов: Минск-Арены, летнего амфитеатра в Молодечно, крытого катка в Гомеле, брестского Дворца водных видов спорта, ледовых арен в Пружанах, Кобрине, Ляховичах, Ивацевичах, Лепеле, Сморгони, Глубоком… Еще одна гордость брестчан — новый калийный комбинат в Туркменистане. Белорусской разработкой интересуются в Евросоюзе и Украине. Ученым из Брестского технического университета предлагали проектировать и руководить строительством сети автозаправочных станций в Нигерии.

Система БрГТУ собрала десятки наград и дипломов на престижных выставках. В Германии и Японии в том числе. За время работы над своим детищем ученые получили 34 патента на изобретения! Их разработка проста в применении, надежна и при этом дешевле альтернативных решений. Профессор Драган приводит пример:

— Изначально при строительстве купола над зданием Национального олимпийского комитета планировали применять немецкую систему Меро. Даже подготовили проект. Но затем узнали о нашей Системе БрГТУ. Разница в цене оказалась впечатляющей — использование немецкой технологии обошлось бы в четыре раза дороже! К тому же в мире практически отсутствуют примеры применения структурных конструкций в купольных покрытиях. Исключениями могут служить разве что купол музея окружающей среды в Монреале и купол ботанического сада Эдем в английском графстве Корнуолл. Так что купол покрытия штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Беларуси уникален. Этот объект стал победителем республиканского конкурса На лучшее достижение в строительной отрасли.

Уникальная разработка обеспечивает работой и проектировщиков, и производителей, и монтажников. Например, ОАО Брестмаш за годы сотрудничества с университетом выпустило около пяти тысяч тонн конструкций Системы БрГТУ. Ученые, в свою очередь, не только занимаются прикладной наукой и видят конкретные результаты работы, но и зарабатывают деньги для родного вуза. Профессор Драган убежден — за 10 лет Система БрГТУ подтвердила свою эффективность:

— Мы провели множество натурных испытаний. Изучали на практике, как она себя ведет в разных условиях, при сильных снеговых, ветровых, сейсмических нагрузках. Конечно, гордимся тем, что нашу разработку высоко оценили не только в Беларуси, но и за пределами родной страны.

Главный конкурент Системы БрГТУ — разработка немецкой фирмы Меро 70-летней давности. Основное преимущество нашей технологии — возможность создавать объекты разных архитектурных форм. Крепления под соединительные трубы можно перемещать по всей поверхности шара. Это делает Систему БрГТУ действительно универсальным решением. Меро же позволяет строить только плоские или ломаные конструкции. Впрочем, преимущества белорусской разработки на этом не заканчиваются. Вячеслав Драган перечисляет:

— Трудоемкость изготовления компонентов Системы БрГТУ на 25 процентов меньше, чем других систем, металлоемкость ниже на 15 процентов, сроки строительства меньше в полтора раза. При этом детали полностью производятся на заводе и не требуют дополнительной сварки или каких-либо других доработок. Монтаж также несложен и напоминает сборку конструктора Лего. Просто и доступно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В столице Афганистана прогремел взрыв недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь