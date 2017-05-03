Разработка брестских ученых получила признание в Германии и Японии

Смелой фантазии архитекторов вряд ли суждено было сбыться, если б не разработка ученых из Брестского государственного технического университета. Их Система БрГТУ стала революционной. Благодаря ноу-хау брестчан создавать большие пролеты крыш и навесов стало гораздо проще. И намного дешевле.

Руководитель авторского коллектива, первый проректор вуза Вячеслав Драган показывает небольшой, но увесистый шар, чем-то напоминающий подводную мину. Это — главный узел Системы БрГТУ, его основа. Профессор объясняет:

— В нужных местах этого колобка высверливаются отверстия. В них вставляются шайбы, болты. Затем шары скрепляются между собой металлическими трубами. Таких узлов и труб может быть сколько угодно. В зависимости от архитектурного решения. Система выдерживает колоссальные нагрузки. Например, во время испытаний нагрузка на крышу амфитеатра в Витебске составила тысячу тонн! И еще остался приличный запас прочности.

За несколько лет разработка брестских ученых вытеснила альтернативные технологии с нашего рынка. Она применялась при строительстве 23 объектов: Минск-Арены, летнего амфитеатра в Молодечно, крытого катка в Гомеле, брестского Дворца водных видов спорта, ледовых арен в Пружанах, Кобрине, Ляховичах, Ивацевичах, Лепеле, Сморгони, Глубоком… Еще одна гордость брестчан — новый калийный комбинат в Туркменистане. Белорусской разработкой интересуются в Евросоюзе и Украине. Ученым из Брестского технического университета предлагали проектировать и руководить строительством сети автозаправочных станций в Нигерии.

Система БрГТУ собрала десятки наград и дипломов на престижных выставках. В Германии и Японии в том числе. За время работы над своим детищем ученые получили 34 патента на изобретения! Их разработка проста в применении, надежна и при этом дешевле альтернативных решений. Профессор Драган приводит пример:

— Изначально при строительстве купола над зданием Национального олимпийского комитета планировали применять немецкую систему Меро. Даже подготовили проект. Но затем узнали о нашей Системе БрГТУ. Разница в цене оказалась впечатляющей — использование немецкой технологии обошлось бы в четыре раза дороже! К тому же в мире практически отсутствуют примеры применения структурных конструкций в купольных покрытиях. Исключениями могут служить разве что купол музея окружающей среды в Монреале и купол ботанического сада Эдем в английском графстве Корнуолл. Так что купол покрытия штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Беларуси уникален. Этот объект стал победителем республиканского конкурса На лучшее достижение в строительной отрасли.

Уникальная разработка обеспечивает работой и проектировщиков, и производителей, и монтажников. Например, ОАО Брестмаш за годы сотрудничества с университетом выпустило около пяти тысяч тонн конструкций Системы БрГТУ. Ученые, в свою очередь, не только занимаются прикладной наукой и видят конкретные результаты работы, но и зарабатывают деньги для родного вуза. Профессор Драган убежден — за 10 лет Система БрГТУ подтвердила свою эффективность:

— Мы провели множество натурных испытаний. Изучали на практике, как она себя ведет в разных условиях, при сильных снеговых, ветровых, сейсмических нагрузках. Конечно, гордимся тем, что нашу разработку высоко оценили не только в Беларуси, но и за пределами родной страны.

Главный конкурент Системы БрГТУ — разработка немецкой фирмы Меро 70-летней давности. Основное преимущество нашей технологии — возможность создавать объекты разных архитектурных форм. Крепления под соединительные трубы можно перемещать по всей поверхности шара. Это делает Систему БрГТУ действительно универсальным решением. Меро же позволяет строить только плоские или ломаные конструкции. Впрочем, преимущества белорусской разработки на этом не заканчиваются. Вячеслав Драган перечисляет: