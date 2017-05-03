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03:46 (мск), источник: m24.ru

Пассажиры электричек смогут купить через автомат до 9 билетов за один раз

В терминалах оплаты проезда пригородных электричек появится возможность покупки до девяти разовых билетов единовременно и продлить абонемент.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для владельцев транспортных карт появится функция «Повторная покупка», которая поможет быстро приобрести абонемент с аналогичными параметрами. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

Все терминалы оплаты ЦППК будут обновлены до конца года, новыми функциями уже могут воспользоваться пассажиры Павелецкого направления

В обновленных автоматах можно будет также докупить квитанцию на багаж на основании ранее купленного проездного. «Если пассажир решил сменить обычную электричку на экспресс, то имея билет на поезд с частыми остановками, записанный на транспортной карте, он может оформить доплату для проезда в скором поезде», — сообщили в ЦППК.

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В новом меню пассажиры смогут найти и полезную информацию: посмотреть расписание движения поездов, схему направлений и описание видов абонементов, а также узнать о возможных акциях и прочитать правила проезда. В пресс-службе перевозчика отметили, что тестирование нового интерфейса началось в январе на Павелецком направлении. На Киевском направлении и в региональных центрах автоматы будут обновлены до 1 июля, на остальных направлениях расширенный функционал появится до конца года.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков уверен, что появление новых опций в меню автоматов по оплате проезда должно в первую очередь разгружать очередь.

«Расширение функционала таких терминалов полезно, но оно имеет ограничения. Все-таки главная функция — это продажа билетов. Если люди будут занимать автоматы для других целей, может быть те, кому нужно срочно купить билет, не успеют этого сделать. Поэтому интерфейс должен быть таким, чтобы человек мог без очереди оплатить проезд», — сказал он в разговоре с m24.ru.

По мнению эксперта, сегодня автоматы по продаже билетов на пригородные электрички слишком медленные, а интерфейс — довольно запутанный. «Сейчас остановочные пункты идут не в алфавитном порядке, а в порядке следования, мне кажется, это не очень удобно. Кроме того, можно было бы сменить раскладку на стандартную (йцукен), вместо алфавитной — это было бы удобнее», — считает Янков.

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