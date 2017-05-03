Пассажиры электричек смогут купить через автомат до 9 билетов за один раз
В терминалах оплаты проезда пригородных электричек появится возможность покупки до девяти разовых билетов единовременно и продлить абонемент.
В терминалах оплаты проезда пригородных электричек появится возможность покупки до девяти разовых билетов единовременно и продлить абонемент.
Для владельцев транспортных карт появится функция «Повторная покупка», которая поможет быстро приобрести абонемент с аналогичными параметрами. Об этом m24.ru рассказали в
В обновленных автоматах можно будет также докупить квитанцию на багаж на основании ранее купленного проездного. «Если пассажир решил сменить обычную электричку на экспресс, то имея билет на поезд с частыми остановками, записанный на транспортной карте, он может оформить доплату для проезда в скором поезде», — сообщили в ЦППК.
В новом меню пассажиры смогут найти и полезную информацию: посмотреть расписание движения поездов, схему направлений и описание видов абонементов, а также узнать о возможных акциях и прочитать правила проезда. В
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков уверен, что появление новых опций в меню автоматов по оплате проезда должно в первую очередь разгружать очередь.
«Расширение функционала таких терминалов полезно, но оно имеет ограничения.
По мнению эксперта, сегодня автоматы по продаже билетов на пригородные электрички слишком медленные, а интерфейс — довольно запутанный. «Сейчас остановочные пункты идут не в алфавитном порядке, а в порядке следования, мне кажется, это не очень удобно. Кроме того, можно было бы сменить раскладку на стандартную (йцукен), вместо алфавитной — это было бы удобнее», — считает Янков.