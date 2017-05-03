Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Mercedes представил новые версии Gelandewagen
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
03:22 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы будет перекрыто движение в связи с репетицией парада

Движение транспорта, в том числе и общественного, будет ограничено с 17:00 и до окончания мероприятий.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет ограничено сегодня в центре столицы в связи с проведением репетиции военного парада на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Москве.

Читайте также
Московские автобусы и троллейбусы украсят ко Дню Победы

«В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 3 мая 2017 года с 17:00 мск и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного по ряду улиц», — сказали в ведомстве.

Движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская и Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Б. Путинковскому переулку, Б. Москворецкому мосту, ул. Болотная, Болотной площади, ул. Солянка и Б. Каменному мосту.

Госавтоинспекция просит столичных водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом: Путин и Трамп обсуждали личную встречу, но обязательств не брали
Песков подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи
В Сирии погиб российский военный советник
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь