В центре Москвы будет перекрыто движение в связи с репетицией парада
Движение транспорта, в том числе и общественного, будет ограничено с 17:00 и до окончания мероприятий.
Движение транспорта, в том числе и общественного, будет ограничено с 17:00 и до окончания мероприятий.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет ограничено сегодня в центре столицы в связи с проведением репетиции военного парада на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в
«В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, 3 мая 2017 года с 17:00 мск и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного по ряду улиц», — сказали в ведомстве.
Движение будет перекрыто по улицам Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная,
Госавтоинспекция просит столичных водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.