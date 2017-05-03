Генсек ООН призвал прекратить гонения на журналистов

В своем послании по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати административный глава всемирной организации напомнил об опасности, которой подвергают себя журналисты, чтобы «дать возможность высказаться тем, кто лишен голоса».

«Сотрудники СМИ подвергаются клевете, нападениям сексуального характера, арестам, получают травмы и даже погибают», — отметил генсек ООН. «Нам нужно, чтобы лидеры защитили свободные СМИ — это критически важно, чтобы бороться с получившей широкое распространение дезинформацией. И нам нужно, чтобы все стояли за наше право знать правду. Во Всемирный день свободы печати я призываю положить конец всем гонениям на журналистов, потому что свободные СМИ способствуют миру и справедливости для всех», — заявил Гутерриш.

В свою очередь генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем послании заявила, что журналистика переживает кризис. По ее словам, в условиях развития цифровых технологий и социальных сетей «возникают сомнения в ответственности средств информации, доверие к ним падает».

«В интернете стираются границы между рекламными и авторскими материалами, а частные субъекты все чаще берут на себя роль ключевых посредников, устанавливая новые формы “частной цензуры”. Эти проблемы сочетаются с более глубокими преобразованиями, которые переживают наши общества», — полагает Бокова.