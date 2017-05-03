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08:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси планируют усложнить экзамен на права категории «А»

В Беларуси зарегистрировано около полумиллиона единиц мототранспорта. И желающих присоединиться к байкерскому сообществу с каждым годом все больше. Однако скоро получить заветные права категории А станет сложнее. Поспособствует этому новый порядок сдачи экзамена в ГАИ. Главный мотив изменений — на дороге не должно быть неопытных всадников без головы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Недавно на открытии мотофестиваля в Минске начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал журналистам о снижении в последние 8 — 10 лет количества погибших и пострадавших в авариях на белорусских дорогах. Это результат грамотного подхода руководства МВД, ГАИ, аналитиков и разработчиков множества общереспубликанских и региональных программ по дорожной безопасности. Планы же — их анонсировал руководитель Госавтоинспекции — еще более амбициозные, новую концепцию по снижению числа погибших в ДТП представят уже на ближайшем заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Совмина:

— Очень важно создать условия, при которых водителю было бы комфортно передвигаться, а заодно и сложно нарушать ПДД. То есть речь об изменении организации дорожного движения. Вместе с тем необходимо продолжать формировать у людей негативное отношение к нарушению правил, прививать культуру вождения и уважительное отношение к другим участникам движения. А применение административного ресурса мы рассматриваем как крайнюю меру.

В ближайшем будущем изменится порядок сдачи практического экзамена для мотоциклистов. Инспектора приблизят это испытание на категорию А к автомобильному. Прежних требований, считает Д. Корзюк, уже недостаточно:

— Мастерство водителей мототранспорта должно быть выше. Поэтому серьезно изменим теоретическую часть и проработаем практическую. Допустим, практические испытания для будущих мотоциклистов разобьем на два этапа. Будет усложнена так называемая площадка — появятся более сложные элементы. При этом сдающим на права категории А придется также показать свое мастерство и в городских условиях. Проект соответствующих изменений сейчас находится на стадии согласования.

Еще одно новшество: в этом году в Беларуси появятся патрульные мотоциклисты. 10 специальных мотоподразделений — в Минске, в регионах — 18.

Кстати.

По данным ГАИ МВД, за три месяца нынешнего года на дорогах страны по вине водителей мототранспорта совершено 10 ДТП (-16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го). В них 2 человека погибли и 10 получили ранения. В апреле в авариях с участием мототехники погибли 4 человека, двое из которых были нетрезвыми.

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